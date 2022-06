Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comunidade Israelita do Porto, cujo rabino foi detido pela Polícia Judiciária, enviou um parecer arrasador para a Assembleia da República na sequência das propostas de alteração à lei da nacionalidade, que querem limitar a atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas. A Comunidade Israelita do Porto fala em “holocausto contra famílias”, “campanhas de difamação por agentes do Estado” e “recolha de denúncias anónimas da ralé da sociedade” e que o Estado protagonizou “ações antissemitas e terroristas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.