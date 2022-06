Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) concordaram esta quinta-feira em atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e também à Moldávia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falando num “momento histórico”.

“Acordo. O Conselho Europeu acaba de decidir dar o estatuto de candidato da UE à Ucrânia e à Moldávia”, anunciou Charles Michel na rede social Twitter.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ???????? and ????????

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022