A guerra na Ucrânia chegou ao 125.º dia, depois de um dia em que as tropas russas atacaram um centro comercial em Kremenchuk onde estariam perto de mil civis. A defesa do país já veio explicar as razões do ataque, alegando que os mísseis atingiram um depósito de armas e que as explosões é que atingiram o estabelecimento. Na segunda-feira, pouco depois do ataque, o Presidente da Ucrânia referiu-se ao sucedido como um dos “atos terroristas” mais ousados da história europeia.

O que se passou durante a noite e a manhã?

O número de mortos ao ataque a um centro comercial em Kremenchuk, no centro da Ucrânia, subiu para 18. Até ao momento foram ainda reportados 59 feridos, 25 deles precisaram de assistência hospitalar. As autoridades prosseguem os trabalhos de resgate e remoção dos destroços. Na segunda-feira, após as notícias do ataque com mísseis, Volodymyr Zelensky falou sobre o sucedido e disse tratar-se de um dos “atos terroristas” mais ousados da história europeia.

A Organização das Nações Unidas reporta que, até ao momento, mais de 10 mil civis foram mortos e feridos durante a invasão Rússia à Ucrânia, estando confirmados 4.731 mortos civis e 5.900 feridos. Desde o dia 24 de fevereiro, já morreram pelo menos 330 crianças e 489 feridas ficaram feridas.

Dmitry Medvedev, ex-Presidente da Rússia e vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, alertou que qualquer invasão na península da Crimeia por um Estado-membro da NATO poderá conduzir a uma declaração de guerra à Rússia e à “Terceira Guerra Mundial”. “Para nós, a Crimeia é parte da Rússia. E isso significa para sempre. Qualquer tentativa de invadir a Crimeia é uma declaração de guerra contra o nosso país”, afirmou Medvedev em declarações ao site de notícias Argumenty iFakty, citado pela agência Reuters.

Christine Lagarde, no Fórum anual do BCE, que se realiza em Sintra, afirma que a “inflação está indesejavelmente elevada” e o prometeu que o banco central irá “tão longe quanto for necessário” para controlar os preços.

A agência de notação financeira Moody’s considera que o não pagamento dos juros da dívida russa constituem um incumprimento. “No dia 27 de junho [segunda-feira], os detentores de dívida russa não tinham recebido o pagamento em eurobonds correspondentes a 100 milhões de dólares. Ao expirar o período de 30 dias, consideramos que se trata de falta de cumprimento”, disse a agência Moody’s em comunicado.

Joko Widodo, o Presidente da Indonésia, país que recebe este ano a cimeira do G20, vai reunir-se esta terça-feira, em Kiev, com o homólogo da Ucrânia, numa tentativa de alcançar um cessar-fogo do conflito causado pela invasão da Rússia.

O exército russo bombardeou em larga escala toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, nas últimas horas, com maior incidência no enclave de Lysychansk, sob controlo ucraniano junto à fronteira com a Rússia.

Os líderes do G7 vão lançar uma mensagem clara em resposta à Rússia, no final de uma reunião dominada pela guerra contra a Ucrânia, de olhos postos em Madrid e na abertura da cimeira da NATO. Poucas horas depois dessa declaração, os líderes do G7 condenaram o “abominável crime de guerra” contra o centro comercial da cidade ucraniana de Kremenchuk.