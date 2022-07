Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Um tiroteio interrompeu uma marcha do 4 de julho em Illinois, nos EUA, havendo relatos de vários feridos e possíveis vítimas mortais entre as pessoas que assistiam ao evento em Highland Park.

Segundo o Chicago Sun Times, pelo menos três pessoas ensanguentadas terão sido vistas cobertas com cobertores e outras cinco apresentavam ferimentos em consequência dos disparos. Várias testemunhas explicaram ao mesmo jornal ter ouvido pelo menos 20 disparos.

As autoridades no local apelaram aos cidadãos para que “dispersassem”, uma vez que não era seguro permanecer na marcha.

Agentes da polícia encontram-se a fazer patrulhas no local, munidos com metralhadoras, segundo o jornal de Chicago. Até ao momento, não se sabe quem é o autor dos disparos ou se foi mesmo mais do que uma pessoa.

A WGN, uma estação televisiva de Chicago, avança que o possível autor dos disparos estaria no topo de um edifício nas proximidades do local onde se realizava a parada. Algumas testemunhas no local avançaram que os tiros terão vindo de uma loja chamada Uncle Dan’s.

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois. Warning: Gunshots heard in below video.pic.twitter.com/F0BrsEXIS8 — Alex Salvi (@alexsalvinews) July 4, 2022

Enquanto ainda não existem atualizações feitas pelas forças policiais, sendo apenas referido que se trata de uma situação “ativa”, o governador do estado de Illinois, JB Pritzker, partilhou no Twitter que a situação está a ser “monitorizada de perto”. O governador indica que a polícia estatal está no local dos disparos.

My staff and I are closely monitoring the situation in Highland Park. State police are on the scene and we have made all state resources available to the community. We will continue working with local officials to help those affected. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) July 4, 2022

De acordo com a imprensa local, citada pela CBS News, o governador JB Pritzker terá avançado que pelo menos “nove pessoas foram alvejadas”.