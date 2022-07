O músico português Mário Laginha é o primeiro a subir, sexta-feira, ao palco principal do festival Funchal Jazz 2022 e prometeu apresentar “um repertório um pouco invulgar”.

“Tenho músicas suficientes e escrevi mais qualquer coisa”, disse Mário Laginha em conferência de imprensa no Funchal, apontando que, em conjunto com a Orquestra de Jazz do Funchal, pretende mostrar, no parque de Santa Catarina, com vista para a baía da cidade, “um repertório um pouco invulgar”.

O músico declarou que o convite para participar neste programa o “encheu de alegria”, considerando ser “ainda mais atraente” quando há a informação de que “há uma orquestra que gostava de tocar a [sua] música”.

“Espero que seja tão apaixonante de ouvir como de ensaiar”, enfatizou, acreditando que o espetáculo “vai correr bem”.

O Funchal Jazz é um evento organizado pela câmara local desde 2000, interrompido em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

O programa musical decorre até sábado e tem como cabeças de cartaz, no palco principal, além de Mário Laginha e da Orquestra de Jazz do Funchal, Cécile McLorin Salvant.

Sábado, os dois espetáculos serão protagonizados por Immanuel Wilkins Quartet e Joel Ross ‘Good Vibes’.

O início da programação musical ficou marcado com um ‘yellow bus’ que “vai passar pelas ruas do Funchal para mostrar à população a qualidade da música jazz de uma forma bonita e alegre”, com sons de Nova Orleães, realçou o presidente do município funchalense, Pedro Calado.

O autarca destacou que o “compromisso assumido é elevar o patamar artístico do Funchal Jazz a nível internacional”.

Pedro Calado salientou que o objetivo foi “trazer o jazz para meio da população” e mencionou que a oferta é “concertos de elevado nível, a preços quase simbólicos (10 euros) para a qualidade, e seis outros espetáculos gratuitos, no Jardim Municipal”.

O diretor artístico do Funchal Jazz 2022, Paulo Barbosa, lembrou que, até quarta-feira, no palco do Jardim Municipal vão atuar, em concertos gratuitos, Jorge Borges 5teto, Bruno Santos Almmond3, Décio Abreu 4teto, Vânia (Fernandes) Sings Ella (Fitzgerald), Quarteto Sofia Almeida e Ricardo Dias 5teto.

Na quinta-feira, realizam-se as provas de aptidão profissional dos seis alunos finalistas do curso de ‘jazz’ da Escola Profissional das Artes da Madeira.

O Festival Jazz 2022 representa um investimento da Câmara Municipal do Funchal superior a 120 mil euros.