Cortar o abastecimento de água durante a noite e aumentar o segundo escalão do tarifário para quem consome mais — eis as medidas drásticas que Agência Portuguesa do Ambiente e Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães estão a ponderar na tentativa de gerir a situação de seca extrema que se vive naquele município do distrito de Bragança, o que mais preocupa neste momento em todo o país.

Para reabastecer a barragem de Fonte Longa está ainda a ser preparado o transporte de água do rio Tua através de camiões-cisterna, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias, que cita José Pimenta Machado, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A situação no nordeste de Trás-os-Montes, onde em grande parte do território a percentagem de água no solo está abaixo dos 10%, é a que mais preocupa as autoridades nacionais, neste que é já considerado o segundo pior ano hidrológico desde que há registos — só em 2004/2005 a situação de seca foi pior.

Para além de Fonte Longa, também as barragens de Salgueiral (Torre de Moncorvo), Sambade (Alfândega da Fé), Valtorno-Mourão (Vila Flor) e Vila Chã (Alijó) preocupam a APA. Ainda assim, nesta região; no Algarve, onde as reservas estão 25% abaixo na comparação com junho do ano passado; ou no resto do país, assegura Pimenta Machado, “não vai faltar uso para consumo humano”. Apesar desta garantia, o responsável deixa um alerta: “Temos de aprender a viver com menos água”.

Para tentar colmatar a seca no nordeste transmontano as autoridades estão, além de a trabalhar “na reabilitação de novas captações de água, furos que já existem, para poupar água da albufeira”, a utilizar as águas das estações de tratamento de águas residuais, não potáveis, para lavagens de ruas e rega de jardins.

No Algarve, onde a barragem de Bravura, no Barlavento, está a 13%, estão a ser tomadas medidas idênticas, revelou o vice-diretor da APA. Para além de estarem a ser reabilitadas “captações antigas de água, em Portimão, Vila do Bispo e Aljezur”, as águas das ETAR estão a ser usadas para regar campos de golfe.