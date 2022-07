O Papa Francisco manifestou esta terça-feira um profundo pesar pela morte do cardeal brasileiro Cláudio Hummes e lembrou que foi ele quem inspirou seu nome papal ao pedir-lhe depois de sua eleição em 2013 para não “esquecer os pobres”.

As minhas orações são também de agradecimento a Deus pelos longos anos de seu delicado e cuidadoso serviço, sempre pautado pelos valores evangélicos, à Santa Madre Igreja nos diversos cargos pastorais que lhe foram confiados no Brasil e na Cúria Romana e por seu empenho nos últimos anos com a Igreja que caminha na Amazónia”, escreveu Francisco num telegrama enviado ao atual arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.