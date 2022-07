Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dependendo dos desenvolvimentos da crise política em curso no Reino Unido — que esta quinta-feira atingiu o seu zénite, com Boris Johnson a convocar a imprensa para finalmente apresentar a sua tão reclamada demissão —, a presente lista poderá passar de quatro para cinco.

Se o conservador se mantiver mesmo no número 10 de Downing Street até ao outono, como já disse ser sua intenção, Theresa May entrará no rol de primeiros-ministros que menos tempo passaram no cargo, sendo ultrapassada por ‘Bojo’ — ela esteve 1.108 dias na mesma morada, ele, para já, vai nos 1.079, mas continua a contar.

