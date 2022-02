Carne de vitela, maçãs e queijo da Serra. Como a seca ameaça os agricultores portugueses

Isto significa que o agricultor arrisca ficar sem capacidade de assegurar, na sua exploração, o alimento necessário para os animais no próximo ano agrícola. “As reservas vão-se gastar este ano”, assevera Hugo Pereira. “A mim, a seca vai ter repercussão no próximo ano. Até ao final deste ano, tenho reservas. Mas, e depois?”

Depois, as alternativas não são animadoras. Uma delas passa por comprar mais rações, alimento que atualmente é dado como complemento à alimentação natural. Outra passa por comprar fenos a produtores de forragens, que terão necessariamente de vir de regiões onde a produção é feita com recurso a regadio, como o Ribatejo ou Espanha — e, naturalmente, também essas regiões estão a sentir o efeito da seca. No fim de contas, o que se perspetiva no horizonte é um enorme aumento de procura de rações e fenos no próximo ano, com o consequente aumento de preços para os produtores de animais. Aliás, alguns desses aumentos já começaram a sentir-se, bastando para isso a perspetiva de uma subida da procura. Um saco de 30 quilos de ração já subiu de 11 para 12,50 euros, o que aumenta substancialmente o custo de uma encomenda de grandes dimensões.

Feitas as contas a todos os custos, Hugo Pereira calcula que gasta cerca de 5,50 euros para produzir um quilo de carne de vitela. Trata-se de um valor bem acima daquele que lhe pagam pela carne — “num dia bom”, 4,50 euros por quilo. No ano passado, sob o argumento de que as vendas para restaurantes tinham baixado abruptamente devido à pandemia, os negociadores de carne conseguiram baixar para cerca de 4,15 euros por quilo o preço a que compraram a carne aos produtores.