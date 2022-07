Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na antecâmara do Campeonato da Europa, num jogo de preparação, Inglaterra goleou os Países Baixos. Beth Mead marcou dois dos cinco golos, chegando a um total de 14 pela seleção inglesa em 2021/22 — um registo que é muito mais do que um simples número. Com 14 golos pelas inglesas numa única temporada, a avançada ultrapassou os 13 de Jimmy Greaves em 1960/61 e tornou-se a melhor marcadora pela seleção numa só época.

No Europeu, precisamente em Inglaterra, Beth Mead continua sem desiludir. A jogadora do Arsenal marcou o primeiro golo da competição, um extraordinário chapéu à guarda-redes Zinsberger que foi suficiente para vencer a Áustria na partida inaugural, e esta segunda-feira assinou um brutal hat-trick que ajudou a humilhar a Noruega. As inglesas golearam as norueguesas — onde se inclui Ada Hegerberg, antiga Bola de Ouro e hexacampeã europeia com o Lyon — por 8-0, garantiram o apuramento para os quartos de final e os três golos de Mead foram obviamente meio caminho andado para atingir o improvável resultado.

