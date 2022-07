Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Multidões reuniram-se nas ruas de Tóquio, no Japão, esta terça-feira, 12 de julho, para ver passar o carro funerário que transportou o corpo do antigo primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, que foi baleado na passada sexta-feira, 8 de julho.

Acenando, erguendo os braços ou baixando a cabeça, despediram-se do ex-líder, cujo corpo está já a ser preparado para ser cremado na casa funerária de Kirigaya, em Tóquio, depois de um funeral privado, conduzido pela mulher, Akie Abe, vista a seguir no carro em frente ao que transportava o corpo do ex-líder.

A procissão passou ainda por vários edifícios importantes da capital japonesa incluindo o do parlamento. Membros do seu staff e do governo japonês, como o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, ou o Ministro da Defesa e irmão, Nobuo Kishi, aguardavam para se despedir do ex-lider.

O antigo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu na sexta-feira, 8 de julho, com 67 anos, depois de ter sido alvejado enquanto marcava presença num comício do Partido Liberal Democrático.

O antigo líder do executivo nipónico foi transportado de ambulância para um hospital em Nara, cidade onde discursava, tendo a morte sido declarada no hospital após várias tentativas para o reanimar. Shinzo Abe apresentava dois pequenos ferimentos no pescoço e uma bala penetrou o seu coração, provocando danos graves.

Um homem de 41 anos, natural da cidade de Nara, que trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa por três anos, até 2005, foi detido, enquanto segurava a arma com a qual terá disparado contra o antigo líder japonês. A polícia refere que o homem disse aos investigadores que estava insatisfeito com o antigo primeiro-ministro e que “disparou com intenção de matar”.