O Estádio do Dragão, o Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade são os três recintos portugueses incluídos na candidatura ibérica à organização do Mundial 2030. Tal como era expectável, até pela capacidade dos estádios e pela dimensão do país, Espanha vai receber a larga maioria dos jogos do Campeonato do Mundo se a proposta conjunta for a escolhida.

De acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol, que esta quinta-feira divulgou a lista dos estádios incluídos na candidatura ibérica, serão 18 os recintos escolhidos para receberem jogos do Mundial 2030: os três portugueses, um no Porto e dois em Lisboa, e 15 em Espanha. Em território espanhol, foram eleitos o Estádio de Balaídos (Celta Vigo), o Riazor (Deportivo), o El Molinón (Sporting Gijón), o San Mamés (Athl. Bilbao), o Anoeta (Real Sociedad), o La Romareda (Zaragoza), o Camp Nou (Barcelona), o RCDE Stadium (Espanyol), o Santiago Bernabéu (Real Madrid), o Wanda Metropolitano (Atl. Madrid), o Mestalla (Valencia), o Enrique Roca de Murcia (Murcia), o La Cartuja (Estádio Nacional), o La Rosaleda (Málaga), e ainda o Gran Canaria (Las Palmas).

????️ ¡Estos son los ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????̃???????????????? candidatos a sede para el Mundial 2030! ???? Buscamos el sueño mundialista con ilusión y mucho trabajo. ???? @selecaoportugal.#Vamos2030 pic.twitter.com/ocd071ebwC — RFEF (@rfef) July 14, 2022

De recordar que Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola, esteve em Lisboa no final de junho para reunir com Fernando Gomes e alguns representantes do Governo português na Cidade do Futebol, em Oeiras, com o objetivo de delinear alguns pormenores da candidatura. Segundo a Cadena SER, a eventual final do Mundial ibérico será sempre no Santiago Bernabéu ou em Camp Nou, assim como o jogo de abertura — isto porque as regras da UEFA ditam que ambas as partidas têm de acontecer em estádios com 80 mil ou mais lugares.

A candidatura ibérica ao Mundial 2030 está muito bem posicionada para vencer o concurso, principalmente depois de Inglaterra ter abdicado do Campeonato do Mundo para concentrar esforços no Europeu 2028. Como adversários, Portugal e Espanha têm as propostas do CONMEBOL, com Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, da CAF, com Marrocos e provavelmente também com Argélia e Tunísia, e ainda outra da UEFA, com Grécia, Bulgária, Sérvia e Roménia.