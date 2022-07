O tenista português Frederico Silva foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do “challenger” romeno de Iasi, ao perder diante do brasileiro Felipe Meligeni Alves, em dois “sets”.

Frederico Silva, 284.º do ranking mundial, ainda discutiu o segundo “set” no “tie-break”, mas acabou derrotado pelo 169.º do mundo e oitavo cabeça de série do torneio, por 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e três minutos.