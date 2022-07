Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma sucessão de demissões, a culminar com a saída de vários altos cargos, com um propósito: fazer uma “autopurificação” na Ucrânia. Este domingo, na sequência dos decretos presidenciais que determinaram as demissões do Chefe do Serviço de Segurança interna e da procuradora-geral da Ucrânia, Volodymyr Zelensky deu mais detalhes sobre os processos que estão a ser iniciados contra “colaboracionistas” da Rússia ou suspeitos de “traição”.

Na declaração ao país desta noite, Zelensky revela que já foram abertos 651 procedimentos criminais por este tipo de suspeitas, em vários órgãos do Estado ucraniano. Em 198 desses casos, “pessoas relevantes” foram consideradas suspeitas e concluiu-se que mais de 60 funcionários do gabinete da procuradora e do Serviço de Segurança “continuaram em território ocupado e estão a trabalhar contra o Estado”, garante o Presidente ucraniano.

