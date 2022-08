A vida é feita de fases e de mudanças. Ao longo do tempo, e à medida que a nossa idade avança, há mudanças que ocorrem e que não podemos evitar, sejam elas decorrentes do processo natural de envelhecimento, ou de determinadas fases da vida, como a gravidez. É o caso das manchas que surgem na nossa pele e que afetam a nossa imagem e auto-estima. Mais ou menos escuras, dependendo do tipo de pele, as manchas resultam de um aumento da pigmentação da pele que pode ter vários fatores na sua origem. Alguns fatores são evitáveis, outros não. Contudo, sabemos que as manchas, independentemente da causa, podem ser atenuadas ou até totalmente eliminadas. O segredo está na rotina de cuidados da pele que deve incluir os passos e os ingredientes certos.

Viniferina: o poderoso antioxidante antimanchas natural

Para tratar as manchas de forma natural, a Caudalie desenvolveu um sérum de luminosidade antimanchas: o sérum Vinoperfect, a solução perfeita para combater as manchas de todas as origens, indicado para todo o tipo de pele e todos os fotótipos, formulado para ser tolerado por todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Com uma textura oil-free, o segredo da sua eficácia está no seu ingrediente principal – a viniferina, um ativo patenteado pelos laboratórios da Caudalie. Trata-se de um antioxidante polifenólico natural, que se encontra na seiva da videira, e que tem a capacidade de regular o processo da pigmentação e de limitar a sobreprodução de melanina.

Em estudos realizados pelos laboratórios da Caudalie, em França, foi demonstrado que a viniferina inibe de forma significativa a atividade da tirosinase, a substância responsável pela produção de melanina. De acordo com os dados apurados pela mesma investigação, este efeito inibidor é quatro vezes superior ao do ácido kójico e 62 vezes superior ao da vitamina C. Assim, a utilização diária e regular do sérum manhã e noite demonstrou reduzir em 63% o tom das manchas a partir de apenas um frasco, com uma fórmula com 98% de ingredientes de origem natural. A gama é complementada por um cuidado de dia e um de noite, que potenciam os resultados, uma máscara alisadora luminosidade instantânea, e um creme de mãos antimanchas.

Manchas estão entre as principais preocupações

Um estudo desenvolvido pela Caudalie revelou que, entre todos os problemas de pele, as manchas são a terceira maior preocupação das mulheres, depois da firmeza e da acne. Existem vários tipos de manchas que variam consoante as suas causas, mas também de acordo com o tipo e a cor da pele. Todas as pessoas, desde o nascimento, têm uma pigmentação diferente que é determinada pela quantidade total de melanina (um pigmento natural que está presente na constituição da nossa pele). Por isso, as peles mais escuras contêm mais melanina do que as peles claras. Estes tipos de pigmentação são classificados em seis categorias diferentes, de acordo com a escala de Fitzpatrick, um esquema de classificação numérica desenvolvido para classificar a cor da pele, criado em 1975 por Thomas Fitzpatrick.

Aprenda a identificar as suas manchas

Os tipos de manchas podem ser definidos de acordo com a sua origem, o tipo de pele mas também de acordo com a região do rosto e do corpo que afetam. As manchas provocadas pela exposição solar e pelo processo natural de envelhecimento são mais comuns nas peles asiáticas e caucasianas (fotótipos 2 a 4). Surgem, geralmente, depois de uma exposição ao sol, sobretudo depois dos 40 anos. Por norma, afetam mais a região do rosto, do decote, dos ombros e das mãos.

As manchas que têm na sua origem um processo de hiperpigmentação podem afetar todos os tipos de pele, principalmente os fotótipos mais escuros (fotótipos 3 a 6). Surgem, habitualmente, depois de um episódio inflamatório como a acne ou na sequência de cicatrizes na pele e, geralmente, afetam ‘a zona T’, que é naturalmente mais propensa ao desenvolvimento de acne. As manchas hormonais ou o melasma [tipo de hiperpigmentação que se apresenta na forma de manchas acastanhadas] atingem mais as mulheres, assim como os fotótipos mais escuros (4 a 6). Ocorrem, geralmente, na sequência de alterações hormonais causadas pela gravidez ou pela toma da pílula anticoncecional e surgem, sobretudo, no rosto, nomeadamente nas maçãs do rosto e na testa.

5 cuidados que previnem as manchas ↓ Mostrar ↑ Esconder Use um protetor solar na pele do rosto com um fator de proteção solar (FPS), no mínimo de 30, e aplique-o todas as manhãs, após o seu hidratante diário. Evite a exposição solar direta, sobretudo no período do dia em que a radiação ultravioleta é mais intensa (entre as 12h e as 17h). Se realizar atividades ao ar livre, procure sempre que possível a sombra e use um chapéu de abas largas. Aposte numa alimentação rica em vitamina D. Alimentos como os ovos, o leite (incluindo o leite de amêndoa), os cogumelos e os iogurtes são ricos em vitamina D e ajudam a manter a pele saudável. Converse com o seu médico de família sobre os medicamentos que está a tomar e/ou o anticoncecional mais adequado para si. Determinados medicamentos e, em alguns casos, a pílula anticoncecional podem provocar manchas na pele.

Um sérum adequado a todos os tipos de pele

A eficácia do sérum ‘Luminosidade Antimanchas Vinoperfect’ foi clinicamente comprovada nos vários fotótipos de pele e nos diferentes tipos de manchas. Por conter uma fórmula não fotossensibilizante adequa-se a todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Também é adequado a mulheres grávidas ou que estejam a amamentar.