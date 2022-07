Chega o verão e, com ele, as altas temperaturas. O cuidado com a nossa saúde e bem-estar passa a ser redobrado, sobretudo no que à hidratação diz respeito. Mas cuidar de nós também significa chegarmos aos nossos destinos em segurança. Neste texto, damos-lhe 5 dicas para um verão mais saudável e seguro.

1 Exercite-se

Apesar das temperaturas elevadas, não deixe de praticar exercício físico. Os benefícios são os de sempre: melhora a qualidade do sono; reduz o risco de diabetes, doença cardíaca e obesidade; aumenta a sensação de bem-estar e felicidade; ajuda a controlar o peso; aumenta os níveis de energia; entre tantas outras mais-valias. Contudo, devido às altas temperaturas, é importante ter em consideração alguns pontos-chave aquando a prática de exercício físico durante os meses de verão:

Mantenha-se hidratado, ingerindo mais vezes líquidos ao longo dos exercícios;

Saiba quando parar. Oiça o seu corpo. Sempre que sentir tonturas, a pele fique excessivamente quente ou vermelha, a visão fique turva, tenha sensação de fadiga extrema ou fraqueza, a frequência cardíaca seja excessiva ou tenha vómitos, é altura de descansar (sempre à sombra, claro);

Tenha atenção à humidade. Quando o tempo está mais húmido, há mais água no ar, o que faz com que menos evapore da nossa pele. Tal pode afetar o sistema natural de arrefecimento do corpo;

Exercite-se nas horas de menor calor, como de manhã cedo ou ao final do dia. Evite treinar entre as 10h e as 17h.

Vista-se a rigor. Opte por roupa desportiva e leve.

2 Mantenha uma dieta equilibrada

Uma dieta equilibrada deve ser mantida durante todo o ano. Consuma alimentos ricos em fibra, como produtos hortícolas, frutos, cereais e leguminosas, vitaminas, sais minerais e com baixo teor de gordura. Prefira os alimentos da época não só por uma questão de frescura dos mesmos, mas também porque a produção de alimentos fora de época requer muito mais energia e fertilizantes químicos, e o custo económico e ambiental é maior.

3 Hidrate-se

Com o aumento das temperaturas exteriores, há um aumento da temperatura interna do organismo, que tenta diminuir a temperatura através de uma maior taxa de sudação. A diminuição da humidade, por sua vez, leva a maiores gastos de água ao nível da respiração. Ora, estas perdas de água corporal, quando não são repostas, podem levar a que o organismo não funcione devidamente. A percentagem de água da nossa composição corporal deve estar sempre entre os 60% e os 70%. Por isso, em alturas de maior calor, não se esqueça de ter sempre consigo uma garrafa de água (preferencialmente reutilizável) para ir bebendo, para que todas as funções fisiológicas possam ser devidamente desempenhadas.

4 Consuma alimentos que cuidam da sua pele

Todos gostamos de uma pele mais dourada, mais bronzeada. Para não expor a sua constantemente às agressões dos raios solares, consuma alimentos ricos em betacaroteno, um precursor da vitamina A que atua diretamente na produção de melanina — responsável pela pigmentação da pele e pela sua proteção contra os raios solares. O betacaroteno está presente em vegetais verdes escuro (como os espinafres, repolho, brócolos ou agrião), fruta e legumes alaranjados (como a cenoura, a abóbora, a manga ou a papaia) ou ainda em alimentos de pigmentos fortes, como a beterraba. Ao consumir estes alimentos, não só protege a sua pele, como ainda mantém, de forma saudável, o seu bronze.

5 Viaje em segurança

Verão é também sinónimo de férias, de viagens. Pegar no carro e percorrer em família ou em amigos quilómetros faz parte do ritual de muitos de nós. Fazê-lo em segurança é essencial para umas férias de verão inesquecíveis. Por isso, antes de pegar no carro, faça uma revisão rápida, verificando:

Nível de óleo do motor e travões;

Estado da bateria;

Focagem de faróis;

Funcionamento e estado do limpa para-brisas, assim como o abastecimento de água do depósito para limpeza de vidros;

Funcionamento das luzes de travagem e de mudança de direção;

Calibragem das rodas;

Estado dos pneus.

Os pneus são o único ponto de contacto do veículo com a estrada, tornando-se, assim, importante observá-los com frequência e verificar se existem cortes, danos ou se estão gretados.