Quase 30.000 pessoas em Sheffield, um ambiente fantástico nas bancadas que contavam com a presença de muitas caras conhecidas (uma delas era Harry Maguire, internacional inglês do Manchester United), um grande jogo de futebol que começou com uma cara de total domínio sueco mas que teve sobretudo o rosto de uma Inglaterra a dominar até chegar à goleada. O arranque das meias-finais do Campeonato da Europa feminino não poderia ter sido um exemplo melhor do crescimento e da competitividade da prova, com a equipa da casa a voltar a um encontro decisivo em busca da primeira vitória na competição depois dos desaires com Suécia (1948) e Alemanha (2009). Seguia-se agora um jogo ainda mais de cartaz.

