Elon Musk entrou mesmo com uma ação em tribunal contra o Twitter. Depois do processo movido pela rede social contra o empresário depois de por fim à compra de 44 mil milhões de dólares do Twitter, Musk contra-ataca, escalando na luta jurídica por causa do negócio abortado.

A ação de Musk entrou, segundo a Reuters, na sexta-feira, horas depois da juíza Kathleen McCormick, do tribunal de Delaware, ter marcado o início do julgamento do Twitter contra Musk para 17 de outubro, que durará cinco dias.

A ação de Musk, de 164 páginas, não foi divulgada publicamente.

Também na sexta-feira, de acordo com a Reuters, Musk foi processado por um conjunto de acionistas do Twitter que pediram em tribunal que obrigue Musk a concluir a compra do Twitter, alegando que o empresário tem o dever fiduciário de concluir o negócio pelo facto de deter quase 10% da companhia. A ação tem como autor Luigi Crispo, detentor de 5.500 ações do Twitter.

Elon Musk desistiu no início de julho de comprar o Twitter.