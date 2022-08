A operação contra “um alvo significativo” no Afeganistão que resultou na morte de Aymar al-Zawahiri, líder da Al-Qaeda, foi planeada durante meses. A Casa Branca revelou esta terça-feira uma fotografia do Presidente norte-americano reunido com os principais responsáveis no dia 1 de julho.

Na situation room, na Casa Branca, à mesa com Joe Biden sentaram-se William Burns, diretor da CIA, Avril Haines, diretora dos Serviços de Informação nacional, Jake Sullivan, conselheiro para a Segurança Nacional, Jon Finer, o vice-conselheiro para a Segurança Nacional e Ron Klain, o chefe de gabinete da Casa Branca.

Os preparativos para a operação incluíram uma maquete da casa em Cabul onde Aymar al-Zawahiri estava escondido. “Nesta reunião, o Presidente [norte-americano] foi informado sobre a operação proposta” e mostraram-lhe “uma maquete da casa onde Al-Zawahiri estava escondido”, lê-se na publicação feita pela Casa Branca no Twitter.

