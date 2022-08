Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter sido dado como morto no final de 2020, apareceu novamente a 11 de Setembro do ano passado, para assinar o 20.º aniversário dos atentados. Ayman al-Zawahiri terá sido durante muitos o braço direito de Bin Laden e é tido como “o cérebro” por trás dos atentados do 11 de Setembro em Nova Iorque. Agora, foi morto naquilo a que os Estados Unidos chamam uma “operação de contraterrorismo bem-sucedida”, no Afeganistão.

