Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu, aos 66 anos, a poetisa, tradutora e professora Ana Luísa Amaral, “vítima de doença prolongada”, confirmou ao Observador Vasco David, editor da “Assírio & Alvim”.

Segundo uma nota biográfica publicada pela editora, Ana Luísa Amaral nasceu em Lisboa, em 1956. É autora de mais de três dezenas de livros da poesia, ao teatro, ficção, infantis e de ensaio. A obra está traduzida em diversos países.

Ana Luísa Amaral recebeu vários prémios em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente a Medalha da Cidade de Paris, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal do Porto, o Prémio Literário Correntes d’Escritas, o Premio de Poesía Fondazione Roma, o Grande Prémio de Poesia da APE, o Prémio PEN de Ficção, o Prémio Vergílio Ferreira, e, mais recentemente, o Prémio Rainha Sofia de Poesia Iberoamericana. Traduziu poetas desde Emily Dickinson (tem, aliás, um doutoramento sobre a poesia de Dickinson), a William Shakespeare ou Louise Gluck.

Era professora jubilada da Faculdade de letras do Porto e membro sénior do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, onde se dedicava às áreas de poéticas comparadas e estudos feministas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de ter nascido em Lisboa, vivia desde os 9 anos em Leça da Palmeira e, este ano, seria homenageada na Feira do Livro do Porto com a Tília de Homenagem.

No ano passado, em entrevista à Lusa a propósito da edição do livro “Mundo”, defendeu que a “poesia não tem de ter mensagem nenhuma”, criticando mesmo a “galeria de diferentes verdades” que “extremaram” as discussões de forma “insuportável”.

O que tem de haver na poesia, dizia, “é a paixão pela língua e pelo que os outros escreveram. Todo o escritor é um leitor. Sempre”. “Isso é uma ideia um bocadinho neorrealista, na chamada poesia comprometida, que a poesia tem que ter uma mensagem, de passar uma mensagem da desigualdade, da luta de classes. Nós, enquanto seres humanos e cidadãos e cidadãs, sendo comprometidos com o mundo, é natural que essas preocupações de alguma maneira transpirem para aquilo que nós fazemos, que nós escrevemos”, explicou.

Foi por isso que a “chocou bastante”, certa vez, quando alguém lhedisse que “as palavras não lhe interessavam para nada, o que lhe interessava era o que elas convocavam”. “Mas então, onde está a poesia? A poesia é feita de palavras.”