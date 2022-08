Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Roger Waters, antigo membro dos Pink Floyd, acusou Joe Biden e os Estados Unidos de estarem a “alimentar a guerra na Ucrânia”, chegando mesmo a classificar o Presidente norte-americano como “criminoso de guerra”.

Em entrevista à CNN Internacional, Waters questionou o papel norte-americano no conflito. “Porque é que os Estados Unidos não encorajam Zelensky a negociar, acabando com a necessidade desta guerra horrenda?”, desafiou o músico.

“Vocês não têm o papel de libertadores. Entraram na II Guerra Mundial por causa de Pearl Harbour, eram completamente isolacionistas até esse dia devastador. Graças a Deus que os russos já tinham ganho a guerra nessa altura. 23 milhões de russos morreram a protegê-lo a si e a mim da ameaça nazi”, atirou o britânico.

Roger Waters argumentou ainda que a Aliança Atlântica está na origem do conflito atual na Ucrânia. “Há que olhar para a história. Podemos dizer que esta guerra começou em 2008. É sobre a ação e reação da NATO, que se chegou junto às fronteiras russas, o que prometeram que não fariam quando Gorbachev negociou a retirada da União Soviética da Europa de Leste”.

Relativamente ao conflito entre a China e Taiwan, o artista disse que “não estão a cercar Taiwan” e que “Taiwan é parte da China”. “Isso tem sido bastante aceite por toda a comunidade internacional desde 1948”, argumentou.

Roger Waters foi um dos fundadores da mítica banda britânico Pink Floyd. Em 1985 abandonou o grupo e apostou na sua carreira a solo, que mantém atualmente, estando na estrada com a digressão “This Is Not a Drill”, onde aborda diferentes temáticas e mensagens políticas controversas.