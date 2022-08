Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Saudi Aramco, a petrolífera saudita, bateu o seu recorde de lucros trimestrais ao ganhar 48,4 mil milhões de dólares (47,5 mil milhões de euros) no segundo trimestre. É um salto de 90% face aos lucros do mesmo período do ano passado e reproduz os lucros extraordinários que as petrolíferas têm registado, inflamados pela valorização dos preços do petróleo e do gás, muito acentuada pela guerra na Ucrânia e pelas sanções impostas à Rússia, um dos maiores exportadores mundiais de energia.

De acordo com a agência Bloomberg, o lucro trimestral da Saudi Aramco não só é um recorde desde a estreia em bolsa da empresa há três anos, como é também o mais alto de sempre anunciado por uma empresa a negociar ações em mercado para um trimestre.

Apesar de ter uma reduzida parte do capital aberto a investidores, o grosso da Saudi Aramco está nas mãos do Estado saudita, a quem também caberá a parte de leão dos dividendos previstos para o próximo trimestre: 18,8 mil milhões de dólares. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo. O segundo maior fornecedor era a Rússia.

A Saudi Aramco segue as pisadas de outras grandes petrolíferas que também anunciaram resultados recorde no segundo trimestre. As cinco maiores petrolíferas ocidentais — Exxon Mobil, BP; Shell, Chevron e Total — registaram no total lucros de mais de 55 mil milhões de dólares no segundo trimestre, um valor que é quase atingido pelo resultado da empresa saudita. Este é o valor que resulta da soma dos resultados ajustados de efeitos extraordinários que podem ser perdas como a que foi reconhecida pela BP pela sua participação na petrolífera russa Rosneft.

