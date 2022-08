Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rádio Popular Boavista tinha prometido mexer com a corrida na penúltima etapa, o Tavira lançou três elementos ainda muito cedo para tentar baralhar as contas, a Glassdrive deu uma demonstração de força imperial (mais uma) naquela que é a tirada rainha da Volta a Portugal: a Senhora da Graça. E tanto assim é que, depois de um grande trabalho de Fábio Costa, colocou três elementos desde o início da subida.

Na estrada, havia um pouco de tudo. Muito público, alguns entusiastas a esperar de forma ansiosa pela passagem dos corredores para atirar água ao ar, até alguém vestido de dinossauro para animar um pouco mais as coisas. Lá na frente, a animação não era muita. E a Glassdrive tinha apenas de escolher quem ficava com a vitória na etapa, “prémio” que tocou desta vez a António Carvalho depois dos triunfos de Maurício Moreira e Frederico Figueiredo já nesta edição. Mais: o domínio foi tanto que o próprio vencedor da tirada chegou a diminuir o ritmo da fuga perante algumas dificuldades sentidas por Moreira.

Na quarta posição, e num dia onde teve de superar um pouco de tudo, surgiu Alejandro Marque, do Tavira. O espanhol, que cumpre a última temporada no ciclismo profissional, teve um problema na bicicleta que obrigou a um maior desgaste para voltar a colar no grupo da frente, arriscou depois demasiado cedo sabendo que era a única remota hipótese que tinha de combater a Glassdrive, quebrou no ataque de António Carvalho mas foi ainda a tempo de terminar a 45 segundos dos três primeiros, numa grande demonstração de força que foi especialmente saudada após cortar a meta. Luís Fernandes, que ocupava o terceiro lugar da geral, ficou muito cedo sem a sua equipa e terminou atrás do corredor espanhol.

Desta forma, a Volta a Portugal vai ser decidida esta segunda-feira entre Frederico Figueiredo, que continua a liderar com sete segundos de vantagem, e Maurício Moreira, ambos da Glassdrive.

