Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi registado às 21h20 deste domingo no Algarve, confirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O epicentro do terramoto localizou-se no oceano Atlântico, 120 quilómetros a sudoeste do Algarve.

A região mais afetada fica sobretudo entre Faro e Lagoa, mas há relatos de o sismo ter sido sentido em Albufeira, Olhão, Quarteira, Portimão, Sagres, Lagos e Loulé. Tanto o IPMA como o comando distrital de Faro já confirmaram que o sismo não causou vítimas, nem provocou danos materiais.

De acordo com o Centro Sismológico Euro‑Mediterrânico, o sismo teve origem (hipocentro) a 30 quilómetros de profundidade e libertou uma energia equivalente a 169 toneladas de TNT. O terramoto está associado à Falha Açores-Gibraltar, no limite entre a placa tectónica africana e a euroasiática.

O abalo foi avaliado nas intensidades III a IV na escala de Mercalli modificada. Isto significa que foi um sismo fraco a moderado. Nas regiões de intensidade III, foi “sentido dentro de casa”, “os objetos pendentes baloiçam”, “a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados” e “é possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo”.

Nas regiões onde o sismo foi sentido com intensidade IV, “a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes”. “Os objetos suspensos baloiçam”, “carros estacionados balançam”, ” janelas, portas e loiças tremem”, “os vidros e loiças chocam ou tilintam” e, em alguns casos, “as paredes e as estruturas de madeira rangem”.

Exatamente à mesma hora em que a terra tremia no Algarve, um sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter foi registado pelo Instituto Geográfico espanhol no golfo de Cádiz. E também terá sido sentido pela população. O sismo ocorreu a uma profundidade de 62 quilómetros, por volta das 22h20.

Por seu lado, o Serviço de Emergência 112 da província da Andaluzia informou que recebeu chamadas de pessoas que sentiram um abalo na província de Huelva, mas não foram registados danos pessoais ou materiais.