O Cupra Leon, um dos modelos mais populares da marca desportiva da Seat, vai ver reforçada a sua gama. A oferta continuará a disponibilizar a versão berlina de cinco portas e a mais versátil carrinha Sportstourer, mas os motores mais possantes da marca, entre os puramente a gasolina e os híbridos plug-in (PHEV), deixam de ter o exclusivo da gama. Serão reforçados por duas novas versões, com 150 e 190 cv, de que se esperam valores mais interessantes, tanto no consumo como no preço, com a Cupra a prometer igualmente um reforço do equipamento.

Até aqui, o Cupra Leon era proposto em versões a gasolina e PHEV. Estas últimas, denominadas e-Hybrid, ofereciam aos clientes versões com 204 cv e 245 cv, a primeira com a capacidade de percorrer 62 km em modo eléctrico, enquanto a mais potente se fica pelos 60 km. Em complemento, para quem não tivesse grandes preocupações ambientais, o Leon exibia duas versões do motor 2.0 TSI, exclusivamente a gasolina, com a primeira a debitar 245 cv, para a segunda, mais possante, elevar a fasquia até aos 300 cv.

As duas novas versões do Leon, tanto na berlina como carrinha, vão passar a disponibilizar o motor 1.5 TSI com 150 cv, bem como o já conhecido 2.0 TSI, mas desta vez limitado a 190 cv, ambos com caixa automática de dupla embraiagem DSG. Com menos potência, as novas motorizações não deverão rivalizar em emoção com as restantes, mas deverão garantir menores custos e consumos mais reduzidos. Estes novos motores têm chegada agendada ao nosso mercado para o 3.º trimestre do ano, ou seja, deverão ser introduzidos até Setembro.

O vice-presidente de Vendas e Marketing da Cupra, Kai Vogler, salienta que este reforço da gama se deve ao facto de a marca “estar sempre a desenvolver o veículo e a maximizar a oferta” disponibilizada ao cliente. “Com a adição destes dois motores, a nossa ambição é que o Leon atinja o mesmo sucesso alcançado pelo Formentor”, acrescentou o mesmo responsável.

Se as mecânicas do Leon vão ser reforçadas, a oferta do equipamento não lhe ficará atrás. Os novos motores vão contar de série com faróis full-LED, pára-choques específicos e o difusor lá atrás pintado na cor da carroçaria, além de jantes de 18” em liga leve. Por dentro os bancos desportivos são em tecido, com a pele a surgir como opção.