Foram registados quase 20 mil crimes rodoviários nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 36,8% em relação ao mesmo período do ano passado e de 34,5% em relação aos primeiros seis meses de 2019. A diferença é ainda maior em comparação com os números de 2020: quase 60%.

De acordo com os dados da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), noticiados pelo Jornal de Notícias, houve “um aumento significativo dos crimes de condução sob o efeito do álcool e uma acentuada diminuição nos crimes de condução sem habilitação legal, relativamente aos anos anteriores”.

No total, foram registados 19.679 crimes rodoviários entre janeiro e junho, aponta o JN. O número de condutores intercetados com álcool no sangue foi de 4.688, mais de 90% em comparação a 2021 e mais de 12% em relação a 2019.

Mas houve menos crimes de condução sem habilitação legal (diminuiu de 4.618 para 3.743 casos, embora continuem a ser mais do que em 2020 e 2019) e também menos crimes por condução perigosa — de 120 em 2021 para 113 este ano.