O arqueólogo Luís Raposo foi esta quarta-feira eleito para o conselho executivo do Conselho Internacional de Museus (ICOM, em inglês), tornando-se no primeiro português a integrar este órgão do setor, disse o próprio à Lusa.

Luís Raposo, que concluiu este ano o segundo mandato como presidente do ICOM-Europa, uma divisão dentro desta organização não-governamental, é um dos novos 11 membros esta quarta-feira eleitos para o conselho executivo.

A italiana Emma Nardi foi eleita presidente, o coreano Inkyung Chang e o zambiano Terry Simioti Nyambe para vice-presidentes, segundo a página oficial do ICOM na Internet.

O ICOM é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus, criada em 1946, dedicada à preservação e divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de orientações de boas práticas.

No conselho executivo estão ainda, além de Luís Raposo, Feng Zhao (China), Marilia Bonas (Brasil), Kaja Sirok (Eslovénia), Tayeebeh Golnaz Golsabahit (Irão), Steph Scholten (Reino Unido), Deborah Tout-Smith (Austrália), Jody Steiger (Costa Rica), Karin Weil González (Chile), Ahmed Mohammed (Emirados), e Rachelle Doucet (Haiti).

A eleição dos novos dirigentes foi realizada na assembleia-geral do ICOM, que está a decorrer até domingo no Centro de Congressos de Praga, subordinada ao tema do Dia Internacional dos Museus deste ano, “O Poder dos Museus”.

Contactado pela agência Lusa sobre a eleição para o novo cargo, o arqueólogo mostrou-se entusiasmado, salientando que “o conselho executivo constitui o verdadeiro órgão de gestão estratégica do ICOM”.

É uma honra e uma imensa responsabilidade ser eleito para um tal órgão, especialmente numa fase tão complexa da vida internacional e também de transformação tão acelerada dos museus”, acrescentou.

Arqueólogo, especialista em Pré-História Antiga, Luís raposo foi presidente do ICOM-Portugal entre 2008 e 2014, vice-presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses e diretor do Museu Nacional de Arqueologia entre 1996 e 2012.

Entre outras funções, foi membro do Membro do Grupo de Trabalho do ICOM sobre Estatutos, Regras Internas, Regulamentos e Governança (2014-2016), do Comité do ICOM de Acompanhamento do Plano Estratégico e Resoluções (2014-2016), embaixador para a criação de um Centro Internacional de Formação do ICOM para África (2016-2018) e membro do Comité Científico Permanente do Projecto europeu EU-Lac Museums (2017-2020).

Esta quarta-feira também foi aprovada, por maioria, uma nova definição de museu, alargando a anterior, com 15 anos, aos conceitos de inclusão, sustentabilidade, acessibilidade e diversidade, segundo a organização.

Neste encontro anual, representantes de comités nacionais de 118 países, que envolvem mais de 44 mil membros, realizam reuniões de trabalho e debatem até domingo diversas questões que interessam aos museus, nomeadamente a sustentabilidade, liderança, e relação com a sociedade civil.