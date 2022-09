O segundo suspeito dos esfaqueamentos deste domingo, no Canadá, foi detido esta quarta-feira pela polícia canadiana, depois de três dias em fuga.

De acordo com o comunicado das autoridades, citado pelo The Guardian, “Myles Sanderson foi localizado e levado sob custódia policial”, durante a tarde desta quarta-feira. “Não existe mais risco para a segurança pública relacionado com esta investigação”, acrescentou.

A detenção ocorreu pouco depois de a mãe de Myles Sanderson ter feito um apelo na CBC: “Volta, entrega-te, faz a coisa certa”.

Este domingo, dez pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas em várias zonas de Smith Cree Nation e Weldon, na província de Saskatchewan, no Canadá. No mesmo dia, a polícia identificou dois suspeitos: os irmãos Damien Sanderson e Myles Sanderson.

Os dois fugiram depois do ataque e, um dia depois, Damien Sanderson foi encontrado morto em Smith Cree Nation, uma das regiões onde ocorreram os esfaqueamentos. O cadáver foi encontrado com “ferimentos visíveis”, segundo a comandante da polícia Rhonda Blackmore. As autoridades acreditam que não terão sido auto-infligidos, mas não especificou o que os terá provocado.