Barack Obama e Michelle Obama regressaram esta quarta-feira à Casa Branca para a apresentação dos respetivos retratos oficias. A cerimónia deveria ter acontecido durante o governo de Donald Trump, mas o ex-presidente norte-americano não chegou a organizar o evento.

A cerimónia teve então a presença do atual presidente norte-americano, Joe Biden e os retratos foram pintados a partir das fotografias por Robert McCurdy. O fundo branco, de acordo com o assessor de Obama, tem como objetivo evidenciar a figura do antigo presidente, mantendo o foco.

Habitualmente, os retratos dos presidente que deixam o cargo são pendurados nas paredes dos quartos e corredores da Casa Branca. Por exemplo, George W. Bush foi recebido por Obama, em 2012, para a apresentação dos respetivos retratos. No entanto, como explicou Stewart McLaurin, presidente da Associação Histórica da Casa Branca, não existe nenhum protocolo que determine a apresentação dos retratos oficiais. “Cabe ao atual presidente da Casa Branca e ao ex-presidente retratado determinar o momento certo, mas não existe uma linha temporal definida.”

Ainda que na presidência de Trump não tenha sido organizada a cerimónia, Biden decidiu agora fazê-lo. “Barack e Michelle, bem vindos a casa”, disse o atual presidente norte-americano, acrescentando não conhecer nenhuma relação entre presidente e vice-presidente como aquela que os dois tiveram durante a presidência de Obama.

Ao lado de Michelle, Barack Obama agradeceu as palavras de Joe Biden: “tive a sorte de ter passar oito anos a trabalhar dia e noite com um homem que se transformou num verdadeiro amigo“.