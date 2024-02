Circula nas redes sociais uma publicação que alega que o antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi detido por “crimes contra a Humanidade”.

“Bomba”, exclama a publicação. “Relatos de que Obama foi detido, crimes contra a Humanidade. Ele está feito. Não vão ver isto na CNN. Transferiram-no para [a prisão de] Guantanamo.”

A publicação inclui ainda uma fotografia em que, alegadamente, é possível ver Barack Obama a ser colocado num carro da polícia por um agente das autoridades norte-americanas.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa.

A primeira indicação de que é uma publicação falsa decorre dos resultados obtidos quando se realiza uma simples ronda pelos principais meios de comunicação norte-americanos. Nenhum deles — do mais liberal ao mais conservador — avança qualquer notícia sobre qualquer caso judicial que envolva o antigo Presidente dos EUA.

O nome do antigo chefe de Estado americano surge ocasionalmente na imprensa, mas não há qualquer referência a uma eventual detenção. Algo que seria, evidentemente, expectável caso um antigo Presidente dos EUA fosse detido. Basta pensar, por exemplo, no que aconteceu nas recentes presenças de Donald Trump em tribunais norte-americanos para responder em diferentes processos nos quais é visado, que mereceram uma ampla cobertura mundial.

De acordo com o USA Today, a informação falsa começou a circular nas redes sociais nos Estados Unidos nos últimos dias. Nas primeiras versões da publicação, era mesmo mencionado um suposto “vídeo completo” sobre o caso no canal privado do Telegram do apresentador americano Tucker Carlson — antigo jornalista da Fox News que recentemente voltou às páginas dos jornais por ter entrevistado Vladimir Putin em Moscovo.

O próprio Tucker Carlson, contudo, desmentiu a informação. “Nunca publiquei nada sobre Obama ter sido detido. É tudo falso”, disse Carlson ao USA Today. Carlson acrescentou até que nem sequer tem uma conta no Telegram.

Na verdade, já não é a primeira vez que circulam informações falsas sobre uma suposta detenção de Barack Obama. Em novembro de 2020, já tinham circulado publicações que davam conta de que Obama tinha sido detido por espionagem. Na altura, a notícia falsa teve origem num site conservador canadiano — e incluía citações de um suposto comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.

O problema? O comunicado era verdadeiro, mas dizia respeito à detenção de um antigo agente da CIA — e não de Obama. Já nessa altura, foi usada nas publicações falsas a mesma fotografia (igualmente falsa) que agora, quatro anos depois, voltou a circular nas redes sociais.

Uma pesquisa reversa pela fotografia permite chegar rapidamente à imagem original. Foi tirada em agosto de 2008 por um fotógrafo da Associated Press durante uma manifestação de funcionários da Disney, na Califórnia. Mas a imagem original não mostra Obama: mostra um manifestante vestido de Peter Pan a ser detido. Aliás, o protesto foi objeto de muitas notícias justamente pelo inusitado da situação, com vários manifestantes vestidos de personagens célebres da Disney a serem detidos pela polícia.

Pode ver uma captura de ecrã de uma notícia da NBC News de 15 de agosto de 2008 que dá precisamente conta do protesto onde a fotografia original foi tirada:

Uma pesquisa no Google por “Barack Obama” e “crimes contra a Humanidade” devolve, porém, um resultado curioso. Em 2011, um advogado espanhol moveu um processo no Tribunal Penal Internacional contra Barack Obama por crimes contra a Humanidade. O motivo? O facto de Obama ter dado ordens às forças americanas para matarem Osama bin Laden, o então líder da Al-Qaeda. Pode recordar uma notícia do jornal The Telegraph sobre o assunto aqui.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. Não há qualquer relato credível de que Barack Obama tenha sido detido por crimes contra a Humanidade. Tucker Carlson, o apresentador de televisão que é apontado como a fonte original da notícia, já desmentiu abertamente a informação, negando ter publicado o que quer que seja sobre o assunto e classificando a publicação como falsa. E a fotografia usada para sustentar a publicação é manipulada: a original é de uma manifestação em agosto de 2008 e mostra um manifestante a ser detido.

