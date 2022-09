O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quarta-feira que tenciona estar na cerimónia de posse do próximo Presidente do Brasil, em 01 de janeiro do próximo ano.

Durante um encontro com portugueses e lusodescendentes perto da capital brasileira, em Taguatinga, no Distrito Federal, Marcelo Rebelo de Sousa declarou: “Vamo-nos ver ainda muitas mais vezes. Eu tenciono vir a Brasília desde logo no dia 01 de janeiro, como é natural, pela lógica das coisas”.

O Presidente português chegou a Brasília na terça-feira para participar nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, a convite do seu homólogo, Jair Bolsonaro.

As comemorações do bicentenário da independência do Brasil acontecem quando está em curso a campanha oficial para as eleições presidenciais brasileiras de 02 de outubro, com uma eventual segunda volta em 30 de outubro, às quais são candidatos, entre outros, Jair Bolsonaro e o ex-Presidente Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Brasília na cerimónia de posse do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em 01 de janeiro de 2018.