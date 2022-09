Para um membro da realeza as vidas pública e privada misturam-se sob o olhar atento das objetivas e a curiosidade do público. Isabel II atravessou quase todo o século XX e entrou no XXI como um ícone da cultura popular incontornável. A História não se contará sem as histórias do seu reinado, que tantas vezes marcaram a atualidade. Os 96 anos da vida da monarca ficam registados em memórias e muitas imagens em festas, eventos, viagens, encontros, em pose ou apanhada de surpresa, mas sempre fiel ao papel que jurou exercer.

Isabel não nasceu para ser rainha, mas quando tinha 11 anos o pai foi coroado rei e o destino começou a definir-se. Chegou ao trono com 25 anos e tornou-se a monarca com o mais longo reinado do seu país. Deixou uma longa vida recheada de acontecimentos históricos e muitas imagens que registam tudo o que viveu. Na galeria no topo do artigo passamos em revista 96 anos através de 96 imagens.