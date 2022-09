Acompanhe aqui o nosso liveblog.

Eram 18 horas em ponto quando teve início a transmissão do primeiro discurso de Carlos III, o novo Rei de Inglaterra. Há 70 anos que não havia um novo monarca a discursar perante os ingleses.

Vestido de preto e ao lado de uma fotografia da “querida mamã”, o discurso do Rei foi gravado na tarde desta sexta-feira e transmitido aos ingleses à mesma hora em que arrancou a cerimónia de homenagem à Rainha Isabel II. A monarca, que teve o reinado com maior longevidade da Coroa britânica, morreu “de forma pacífica” em Balmoral, na Escócia, esta quinta-feira.

“Falo convosco hoje com os maiores sentimentos de dor”, começou Carlos III. “Ao longo da sua vida, Sua Majestade a Rainha – a minha querida mãe – foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família e temos para com ela a mais sentida dívida que qualquer família pode ter para com a sua mãe”, disse Carlos III, de semblante carregado.

No discurso, declarou que a Rainha Isabel II “teve uma vida bem vivida”, que foi marcada por “uma promessa de serviço perpétuo, que renovo convosco hoje.”

“Além da dor pessoal que toda a minha família está a sentir, também a partilhamos com muitos de vós no Reino Unido, em todos os países onde a Rainha era chefe de Estado, na Commonwealth e em todo o mundo, um profundo sentimento de gratitude devido aos 70 anos em que a minha mãe, enquanto Rainha, serviu pessoas de tantas nações.”

E recordou quando, em 1947, “no seu 21.º aniversário, se comprometeu para com a Commonwealth numa transmissão a partir da Cidade do Cabo a dedicar a sua vida, quer fosse curta ou longa, a servir as suas pessoas”.

“Isso foi mais do que uma promessa: foi um profundo sentido de compromisso pessoal que definiu toda a sua vida. Ela fez um sacrifício para com o dever”, sublinhou.

“Presto tributo à memória da minha mãe e honro a sua vida para com o serviço.” Ao longo dos 70 anos de reinado de Isabel II, Carlos III notou que a sociedade mudou, mas que “apesar de todas as mudanças e desafios” a figura de Isabel II prevaleceu.

A “fé” e os “valores que inspirou” foram destacados. “Tal como a Rainha se comprometeu a servir com devoção imensurável, também eu solenemente me comprometo, ao longo do tempo que Deus me conceda, a manter os princípios constitucionais que estão no coração da nossa nação.

E admitiu que a vida vai mudar com todas as responsabilidades – e não será a única. “Já não vai ser possível para mim dedicar tanto tempo e energia à caridade e questão que me preocupam profundamente”, explicou. “Mas sei que esse trabalho importante vai estar nas mãos de confiança de outras pessoas.”

Carlos III deixou ainda uma palavra à esposa, Camila, que agora assumirá o papel de Rainha consorte, destacando “o seu leal serviço público ao longo de 17 anos de casamento”. Também mencionou o filho mais velho, William, e a nora, Kate, que agora vão assumir novos títulos. William vai assumir o título de Príncipe de Gales – que durante anos foi de Carlos III. “Com a Catherine ao seu lado, o nosso novo Príncipe e Princesa de Gales vai, eu sei, continuar a inspirar e liderar as nossas conversas nacionais”.

O novo Rei expressou ainda “amor para com Harry e Meghan, enquanto continuam a sua vida além-mar”.

Por fim, deixou uma palavra emocionada à “querida mamã”. “À minha querida mamã, que começa a sua última viagem para se juntar ao meu querido papá, digo simplesmente obrigado.” “Obrigada pelo seu amor e devoção para com a nossa família e a família das nações que serviu de forma tão diligente ao longo destes anos”.