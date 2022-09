Já aqui falámos da E-Transit, o furgão de maiores dimensões, capacidade de carga e volumetria da Ford, que já está disponível em Portugal e que já tivemos oportunidade de conduzir, como pode ver abaixo. Mas além da E-Transit, o construtor norte-americano prepara uma série de outros comerciais mais pequenos e a E-Transit Custom será o segundo a chegar ao mercado, mas promete ser também o que mais irá agradar ao público que tradicionalmente adquire, segundo a Ford, o comercial mais vendido do mercado.

Ao contrário da grande E-Transit, que deriva do modelo que já conhecemos, a nova E-Transit Custom surge como a próxima geração, com faróis mais esguios, grelha distinta e mais “fechada”, o que lhe confere um aspecto mais moderno. A Custom estará disponível em duas versões, com duas distâncias entre eixos e dois níveis de altura de tejadilho, de forma a permitir alojar no seu interior 5,9 m3 ou 9 m3 de carga. A nova E-Transit Custom tem ainda a capacidade de transportar até 1100 kg de carga ou rebocar até 2000 kg.

À semelhança da E-Transit, a nova Custom oferece dois motores, com 100 kW e 160 kW, o que corresponde a 136 cv e a 218 cv, sempre com uma força de 415 Nm. A bateria possui uma capacidade útil de 74 kWh, superior aos 68 kWh da E-Transit. Contudo, a imprensa norte-americana afirma que a bateria da Custom recorre às células mais recentes da Ford, utilizadas na pick-up F-150 Lightning, que possuem 12% mais de densidade energética.

A Custom está equipadas com tomadas para fornecer energia a 230 volts 9 fotos

A suspensão traseira é independente, fixada numa nova subestrutura em alumínio, solução que melhora o comportamento e o conforto, mas é sobretudo destinada a criar mais espaço para o pack de baterias na plataforma. O acumulador usufrui de um sistema de carga em AC até 11 kW, que exige um pouco menos de 8h para recarregar por completo, podendo ainda aceitar cargas em DC até 125 kW, exigindo então 41 minutos para ir de 10% a 80% de carga. Mais do que isso, a Ford salienta que, em apenas 5 minutos, a Custom consegue recarregar energia para percorrer mais 38 km, o que ajuda quando falta apenas um bocadinho para regressar à empresa ou chegar a casa.

A capacidade da bateria, associada ao consumo previsto, parece apontar para uma autonomia de 380 km em WLTP, valor que ainda tem de ser confirmado. A ser assim, o alcance entre recargas da E-Transit Custom assume-se como um dos melhores do mercado para este tipo de veículos, com a Ford a recordar que os seus clientes que operam em zonas urbanas raramente ultrapassam 90 km por dia.

Por dentro, o comercial eléctrico da Ford oferece a conectividade necessária para transformar o veículo num escritório sobre rodas, sendo que a E-Transit Custom serve igualmente como oficina ambulante. Duas tomadas de corrente recorrem à energia da bateria, destinada à locomoção, para alimentar ferramentas eléctricas, de berbequins a lixadoras, passando por compressores de pintura, entre outras.

As Ford E-Transit Custom destinadas ao mercado europeu serão produzidas em Kocaeli, na fábrica que a marca possui na Turquia. As primeiras unidades sairão da linha de montagem no Outono de 2023, pelo ainda falta mais de um ano para os primeiros clientes poderem chamar seu a um destes novos furgões eléctricos da Ford, cujos preços serão divulgados mais junto à data escolhida para o início da comercialização.