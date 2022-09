(Em atualização)

O ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde e até aqui presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de S. João, Fernando Araújo, foi escolhido por António Costa para o cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A notícia foi avançada pelo Expresso e pela SIC Notícias, e confirmada pelo Observador.

Fernando Araújo escreveu esta terça-feira o último artigo no Jornal de Notícias, onde era cronista há várias semanas. “Foram vinte semanas de crónicas reais, escritas com alma, sobre os problemas de milhares de portugueses”, lê-se no artigo, onde agradece o trabalho de Marta Temido e deixa elogios ao “elevado grau de dedicação e profissionalismo” de profissionais do SNS do hospital de S. João por terem decidido realizar cirurgias ao domingo, perante a ausência de disponibilidade de bloco de segunda a sábado.

Nesse texto, há já algumas pistas para aquela que pode vir a ser a orientação de Fernando Araújo à frente do SNS. “Importa construir de novo uma estratégia, envolver os principais parceiros e implementar medidas consistentes que consigam alterar esta realidade. A prevenção da doença, incidindo nos seus principais determinantes, terá de ser uma pedra angular na futura política de saúde”, defende.

A SIC, que também avança a notícia, diz que Fernando Araújo ainda não terá respondido oficialmente, uma vez que aguarda a promulgação da orgânica da direção executiva do SNS pelo Presidente da República. Ao Observador, fonte oficial do S. João também adiantou que Araújo ainda não aceitou nem recusou nenhum convite, precisamente porque aguarda pela decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Fernando Araújo foi um dos nomes apontados para suceder a Marta Temido à frente da pasta da Saúde, mas o escolhido acabou por ser Manuel Pizarro, que tomou posse no sábado. O ex-secretário de Estado deixa, aliás, elogios ao novo ministro, no artigo do JN.

“Nesse sentido, agradecer o trabalho efetuado à ministra da Saúde que cessou funções e desejar as maiores felicidades ao novo titular, alguém com enorme conhecimento e experiência, com capacidade de diálogo e bem ciente da necessidade de uma longa caminhada na defesa do futuro de gerações de portugueses”, observa.

Araújo terá pela frente vários desafios de reorganização do SNS. Nas palavras de António Costa, na entrevista desta segunda-feira à noite à CNN, a nova figura de CEO do SNS vai “reforçar a necessidade e as potencialidades de funcionar em rede”. E justificou a opção pela criação do cargo com o facto de “a operação do dia a dia” de um hospital ter “de ter um funcionamento que seja independente das vicissitudes do Governo”.

O cargo de diretor executivo foi uma das novidades do estatuto do SNS, cuja regulamentação aguarda por Belém.

Fernando Araújo nasceu no Porto, em 1966. É doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto e pós-graduado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Especialista em Imuno-hemoterapia, foi diretor do Serviço de Imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar de S. João.

Foi ainda membro do Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde da Ordem dos Médicos, presidente da Direção do Colégio da Especialidade de Imuno-hemoterapia da Ordem dos Médicos e membro da Direção da Competência de Gestão de Serviços de Saúde da Ordem dos Médicos.