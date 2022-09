A Disney lançou o trailer de “A Pequena Sereia” na passada semana e, vários dias depois, o filme continua a ser inundado de comentários por milhares de internautas e um dos temas mais falados da sétima arte. Depois das críticas negativas à produtora pela escolha de Halle Bailey para interpretar o papel de Ariel, o “feedback” positivo chegou às redes sociais.

Vários pais estão a utilizar as redes sociais para partilharem vídeos dos seus filhos a reagir ao trailer do filme. A nova Ariel é, tal como eles, negra e os mais novos, surpreendidos pela representatividade num dos principais papéis, esboçam uma reação animada e comovente. Um dos vídeos que está a ser partilhado no Twitter exemplifica isso mesmo.

Reação de crianças pretas vendo a representatividade de Halle Bailey como Ariel em "A Pequena Sereia". ????pic.twitter.com/Gq6RsgwCZY — Séries Brasil (@SeriesBrasil) September 12, 2022

Estes vídeos estão a correr o mundo o que levou, inclusivamente, um utilizador do TikTok a criar uma “thread” que contempla todos os vídeos relacionados com o tema. À data de publicação desta notícia, essa mesma “thread” tem 1.6 mil milhões de visualizações na rede social.

A nova versão do filme é realizada por Rob Marshall e conta ainda com Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem e Daveed Diggs no elenco principal. A estreia está marcada para 26 de maio de 2023.

