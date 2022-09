“A pequena sereia” é mais um filme clássico de desenhos animados da Disney com direito a uma versão em imagem real (conhecido por “live-action”, na gíria, e em inglês). A imprensa divulgou o trailer no sábado e rapidamente o vídeo foi invadido por comentários negativos.

Nesta nova versão, a cantora Halle Bailey, de 22 anos, vai interpretar o papel de Ariel, facto que desagradou os fãs que esperavam que a personagem fosse branca como o desenho animado de 1989. Gerou-se de tal forma uma onda de desagrado que, à data da publicação desta notícia, o vídeo já tinha mais de 1 milhão de “dislikes”.

Desde 2019 que a Disney tornou pública a escolha da cantora para o filme. A companhia já se defendeu em diversas ocasiões, dizendo que as sereias não existem, logo não há a obrigação de retratá-las em apenas uma etnia.

A nova versão do filme é realizada por Rob Marshall e conta ainda com Melissa McCarthy, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem e Daveed Diggs no elenco principal. A estreia está marcada para 26 de maio de 2023.

