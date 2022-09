Quem não se lembra das gerações A e B do Opel Commodore GSE, de Grand Sport Einspritzung, ou Grand Sport Injection em inglês, um modelo familiar de grandes dimensões, que dominou também as competições em pista, sobretudo no Grupo 1. Ou até mesmo dos Opel Monza GSE e, mais recentemente, do Astra GSi, que no fundo tinha o mesmo significado, só que directamente em inglês. A Opel anunciou agora que GSE vai regressar e evoluir para GSe, uma submarca destinada a acolher os Grand Sport Electric.

Os próximos modelos da Opel que combinem potência, espírito desportivo e motorizações eléctricas ou electrificadas, nomeadamente os híbridos plug-in (PHEV), vão passar a exibir a sigla GSe. E esta moda do construtor alemão vai arrancar para já com o Astra GSe e o Grandland GSe, a que se seguirão outros.

A Opel já anunciou pretender transformar-se numa marca 100% eléctrica a partir de 2028 e a nova submarca só vai reforçar esta decisão. “Inspirámo-nos, mais uma vez, na nossa rica história – tal como fizemos com o nosso novo design, aclamado pela crítica – e demos-lhe um toque moderno”, realçou o CEO do fabricante alemão, Florian Huettl. Para depois concluir que, “no futuro, a sigla GSe não será apenas sinónimo de automóveis dinâmicos e de prazer de condução, passando igualmente a representar o conceito ‘Grand Sport Electric’, em total alinhamento com o ambicioso plano de nos tornarmos numa marca 100% eléctrica”.

Os clientes das versões GSe vão usufruir de uma configuração de chassi optimizada para uma utilização mais desportiva, o que a Opel denomina “à prova de autobahn”, após sessões de desenvolvimento nas estradas e auto-estradas alemãs. Apesar disto, a gama GSe vai continuar a oferecer vantagens nas emissões.