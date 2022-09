Quase 100 vídeos e imagens do jogo Grand Theft Auto VI terão sido revelados depois de um leak

Até ao momento, a Rockstar ainda não se pronunciou sobre o caso, e a publicação onde os ficheiros foram originalmente partilhados continua, para já, acessível. No entanto, os detalhes já mencionados, aliados à quantidade de vídeos e imagens divulgados, estão a fazer com que fãs, internautas nas redes sociais e mesmo a imprensa especializada estejam a tratar o leak como verdadeiro. O site de notícias de videojogos Kotaku afirma que “se os vídeos forem falsos, estão muito, muito bem feitos”.

“Grand Theft Auto VI” é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. O mais recente título da franquia até à data, “Grand Theft Auto V”, foi lançado há quase uma década, em 2013, e é um dos jogos mais bem sucedidos da história: até ao momento vendeu cerca de 170 milhões de cópias, com uma receita estimada de mais de seis mil milhões de dólares.

Após anos de rumores e especulação, o sexto jogo na série foi oficialmente confirmado no passado mês de julho pela Rockstar Games, através de um artigo na publicação Bloomberg.

Esta não é a primeira vez que um grande título da indústria dos videojogos se vê a braços com leaks. O caso mais conhecido aconteceu em 2020, quando o estúdio Naughty Dog, subsidiário da Sony, foi alvo de um ataque de larga escala que expôs na internet grande parte do conteúdo do jogo “The Last of Us – Parte II” a poucas semanas do seu lançamento oficial.

