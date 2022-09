A aposta nos veículos pesados movidos por motores eléctricos alimentados por bateria continua a alargar-se a um número cada vez maior de construtores. Já aqui escrevemos sobre a estratégia da Scania, construtor do Grupo Volkswagen, e também acerca da Volvo Trucks, mas desta vez é a recém-criada Daimler Trucks, sucessora da Mercedes Trucks. O construtor alemão, que já possuía camiões eléctricos na sua gama, anunciou estar a desenvolver um modelo eActros de Longo Curso, que será revelado em 2023.

Os actuais eActros montam baterias com três ou quatro módulos com 112 kWh de capacidade, o que lhes permite anunciar autonomias de 300 km ou 400 km, consoante o acumulador utilizado. Com dois níveis de potência, de 315 kW (428 cv) e 420 kW (571 cv), estes primeiros camiões eléctricos da Daimler visam operar em contexto urbano, semi-urbano e regional, podendo ousar ir um pouco mais longe, desde que se programe bem as recargas da bateria, uma vez que apenas aceitam potência até 160 kW.

O próximo eActros de Longo Curso pretende elevar a fasquia, em matéria de potência, capacidade de carga, autonomia e rapidez no carregamento. A marca afirma que no novo modelo tudo é diferente: maior distância entre os eixos do tractor, nova cabina, novos motores e baterias distintas. Estas últimas, mantendo os módulos com 112 kWh de capacidade, trocam a anterior química NMC 811 (8 partes de níquel, 10 de manganês e 10 de cobalto), a mesma que a Mercedes usa nos automóveis EQS e EQE, pela LFP (de ferro-fosfato de lítio, ou LiFePO4). Significa isto que têm menos densidade energética, mas são mais seguras por serem menos dadas ao thermal runaway que provoca incêndios.

O tractor de longo curso, alimentado por dois motores instalados no eixo traseiro, usufrui de 600 kW (816 cv) em pico e 400 kW (544 cv) em utilização contínua, o que lhe garante uma potência superior em relação aos modelos desta classe de camiões equipados com motores a gasóleo. E se estes podem puxar 40 toneladas de peso bruto (tara tractor e reboque, mais carga), as versões eléctricas sobem a fasquia para 42 toneladas, a fim de poder compensar a presença das baterias.

Os módulos das baterias totalizam uma capacidade de 600 kWh, o que segundo a Daimler garante uma autonomia de 500 km, sem que se especifique se é com carga plena. Para adaptar o camião ao longo curso, a marca dotou o modelo com um sistema eléctrico a 800V, o que permite recarregar os acumuladores até 400 kW de potência, com duas ligações para cabos CCS instalados em ambos os lados do veículo pesado. Um carregador MCS (de megawatt charging) pode elevar ainda mais a potência de carga, de forma a atingir 1000 kW, o que permitirá ir de 20% até 80% de carga em cerca de 30 minutos.

A Daimler Trucks pretende mostrar as primeiras versões do eActros Longo Curso em 2023, quando colocar um número de unidades ao serviço da empresa de logística europeia Rhenus e da americana Amazon. Após este período inicial de testes, em condições reais de utilização, a Daimler prevê iniciar a produção em série deste camião em 2024.