A Didimo, startup portuguesa que desenvolve humanos digitais, fechou esta terça-feira uma ronda de financiamento Série A no valor de 7,150 milhões de dólares para criar “o futuro dos avatares no metaverso” e para impulsionar o “crescimento comercial e global”, bem como “desenvolver opções adicionais de apoio aos clientes”.

A ronda de investimento foi liderada pela Armilar Venture Partners e contou com a participação da Bright Pixel Capital, da Portugal Ventures, da Techstars e do Fundo Nos 5G, anunciou a empresa em comunicado. “Entusiasma-nos saber que com o investimento na Didimo estamos a contribuir para a expansão de interações digitais mais humanas, em indústrias tão diversas como o entretenimento ou o retalho”, considerou Jorge Graça, chief technology officer da Nos, citado numa nota emitida pela operadora de telecomunicações.

Por sua vez, Veronica Orvalho explicou, em declarações ao Observador, que “fechar clientes e parcerias tanto com grandes como com médias empresas na área do entretenimento, da moda e do metaverso” é outro dos objetivos da Didimo. A nossa tecnologia é sinónimo do envolvimento de pessoas com o digital da forma mais humana e autêntica possível”, acrescentou a fundadora e CEO da tecnológica.

