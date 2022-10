A Factorial, que desenvolveu uma plataforma de gestão de recursos humanos focada nas pequenas e médias empresas (PME), arrecadou 120 milhões de dólares numa ronda de investimento série C. Com este montante, a avaliação da empresa chegou a mil milhões de dólares – a meta necessária para se conquistar o estatuto de unicórnio.

A ronda que ajudou a criar um novo unicórnio europeu foi liderada pelo grupo Atomico. Como parte do investimento, Luca Eisenstecken, sócio da Atomico, vai também integrar o conselho da empresa. De acordo com o anúncio, também participaram neste financiamento a GIC e os anteriores investidores da Factorial – a Tiger Global, CRV, K-Fund e Creandum.

A empresa diz que pretende utilizar o financiamento para fazer crescer as operações nos mercados onde já está presente, incluindo Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos e México. Um dos pontos visíveis da expansão será a abertura de um escritório em Miami, nos Estados Unidos.

Além da expansão nestes diferentes mercados, a Factorial indica que pretende “expandir a sua gama de produtos e recursos”.

A Factorial está sediada em Barcelona e conta com 800 trabalhadores, distribuídos por escritórios em Espanha, Brasil, Estados Unidos e no México. A empresa desenvolveu uma plataforma que permite concentrar num único ponto várias questões de recursos humanos, desde relógios de ponto até aos recibos de vencimento.

“As PME recebem muito poucas respostas no atual mercado de softwares de RH, que se foca em atrair grandes empresas. Os produtos são frequentemente muito complexos e caros para as pequenas empresas,” diz em comunicado Luca Eisenstecken, sócio da Atomico. “A Factorial destaca-se por ser um produto que centraliza e projeta o seu foco nas PME. O seu software multifuncional substitui o trabalho manual intensivo, economiza tempo (que é precioso), e oferece insights e métricas que permitem que as empresas de menor dimensão promovam uma abordagem ‘people-first’, ou centrada nas pessoas, enquanto expandem o seu negócio.”

A Factorial foi fundada em 2016, em Barcelona, por Jordi Romero (CEO), Bernat Farrero (CRO) e Pau Ramon (CTO). A visão global da empresa passa por uma solução para PME que automatiza e centraliza processos como recrutamento, onboarding, gestão de ausências, recibos de vencimento e acompanhamento de tempo. A Factorial conta neste momento com mais de sete mil clientes em nove países. A lista de clientes inclui empresas como a ComparaJá, WTVision, Living Tour ou a Totalmedia.