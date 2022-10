O Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA) Henrique Gouveia e Melo tem vindo a receber ameaças pessoas e à sua família, na sequência de declarações que fez sobre o corpo de Fuzileiros da Marinha. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que indica que as mensagens e cartas enviadas ao almirante e familiares já foram entregues à Polícia Judiciária, algo confirmado por fonte da Marinha ao diário. A PJ já estará mesmo a investigar o caso.

As ameaças, que terão chegado por telemóvel e correio, estarão relacionadas com a postura de Gouveia e Melo na sequência das acusações a dois fuzileiros (Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko) acusados de homicídio de Fábio Guerra, um agente da PSP que morreu após ser agredido nas imediações de uma discoteca lisboeta (MOME). O almirante chegou a dizer: “Não queremos arruaceiros na Marinha”.

De acordo com o CM, Gouveia e Melo recebeu mensagens como “o teu inferno vai começar” e “meteste-te com quem não devias”. Há ainda mensagens com críticas explícitas à expulsão do capelão Licínio Luís da Marinha.

O diário diz ainda que há suspeitas que as ameaças estejam a ser feitas por militares e elementos de redes de segurança noturnas, com relação com gangs da Margem Sul de que os dois Fuzileiros acusados de homicídio fariam alegadamente parte.