Esta segunda-feira foram divulgadas duas novas sondagens sobre as intenções de voto dos cidadãos brasileiros, numa altura em que se aproxima o confronto final entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

A sondagem do Ipec, encomendada pela Globo, dá vantagem a Lula da Silva nas intenções de voto e nos votos válidos. O ex-presidente Lula da Silva, do PT, tem 50% de intenção de votos na segunda volta, contra os 43% de Jair Bolsonaro, do PL.

Lula da Silva também fica em vantagem nos votos válidos: se a segunda volta fosse esta segunda, o candidato do PT teria 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro. Para este cálculo dos votos válidos são excluídos os votos brancos, nulos e os de eleitores indecisos.

Ouça aqui o episódio mais recente do podcast Café Brasil.

A Globo especifica que este levantamento foi feito entre sábado, 22 de outubro e esta segunda, 24 de outubro. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios, numa sondagem que tem um intervalo de confiança de 95%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sondagem anterior do Ipec, divulgada a 14 de outubro, os resultados foram os mesmos, nota a Globo.

Já a sondagem da Atlas, citada pela CNN Brasil, dá 52% de intenção de voto da Lula da Silva, com 46,2% para Bolsonaro. Já 1,8% dos inquiridos apontaram não saber em quem votar ou que pretendem votar em branco ou nulo.

O candidato do PT também fica em vantagem nos votos válidos. Neste indicador, Lula lidera com 53% dos votos, contra 47% de Jair Bolsonaro.

Esta sondagem inquiriu 4.500 pessoas sobre as intenções de voto, com as perguntas feitas entre 18 a 22 de outubro. O intervalo de confiança desta sondagem é também de 95%.