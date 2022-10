Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia acusou a Ucrânia de estar a preparar-se para usar uma “bomba suja” no próprio território num ataque de falsa bandeira para culpar Moscovo. No entanto, não ofereceu provas para apoiar as alegações. A tese é firmemente negada por Kiev e os seus aliados, que consideram tratar-se de alegações falsas e um pretexto para escalar o conflito.

O que é uma “bomba suja” e como funciona?

Conhecidos como dispositivos de dispersão radioativa, as dirty bombs (“bombas sujas”, em português) são armas relativamente primitivas e imprecisas que utilizam explosivos tradicionais, como a dinamite, para espalhar material radioativo.

