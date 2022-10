Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia voltou a garantir esta terça-feira que península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, será libertada pelas Forças Armadas.

“Vamos devolver esta parte do nosso país não só a um espaço totalmente ucraniano, mas também a um espaço totalmente europeu”, sublinhou, revelando que a Plataforma da Crimeia também já começou a trabalhar no Parlamento da Croácia. “Estou agradecido a todos os nossos parceiros – quase 50 estados e organizações internacionais – que ajudaram no formato parlamentar”, afirmou no discurso diário.

Com a invasão da Ucrânia, Zelensky tem prometido a libertação de todos os territórios ocupados pelas forças russas, afirmando que a guerra começou na Crimeia e deve terminar com a Crimeia libertada.

Esta terça-feira, o líder ucraniano desdobrou-se em contactos internacionais, tendo discursado por vídeochamada na conferência de Berlim sobre a reconstrução e modernização do país, onde lembrou que os ataques russos destruíram mais de um terço do setor energético do país, e conversou com representantes americanos, europeus e israelitas da comunidade judaica.

Em Kiev, Zelensky recebeu pela primeira vez desde o início da guerra o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, num encontro sobre a cooperação política, financeira e ao nível da defesa.

O chefe de Estado também conversou com o novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Durante o telefonema, falaram sobre o novo capitulo na relação entre Ucrânia e Reino Unido e Zelensky convidou Sunak a visitar Kiev.