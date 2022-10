Duas explosões atingiram um cruzamento na capital da Somália, Mogadíscio, perto de escritórios-chave do Governo, causando “dezenas de baixas civis”, anunciou este sábado a polícia nacional do país.

A Agência Nacional de Notícias da Somália citou o porta-voz da polícia nacional, Sadiq Dodishe, que deu conta da explosão de dois carros-bomba.

Um jornalista da Associated Press (AP) no local viu “muitos” corpos e disse que pareciam ser civis que viajavam em transportes públicos. O mesmo repórter referiu que a segunda explosão ocorreu em frente a um restaurante movimentado. A mesma agência cita um funcionário hospitalar, que diz ter contado pelo menos 30 mortos.

O diretor do serviço de ambulâncias Aamin disse à AP que tinham recolhido muitos feridos ou mortos. Uma das ambulâncias que respondeu foi destruída na segunda explosão, indicou Abdulkadir Adan num tweet.

One Ameen Ambulance driver was injured when his ambulance was completely destroyed. Our team was attempting to help the victims who were caught in an explosion attack against Ministry of Education building. It is very sad incident that the second explosion hit out vehicle.

— Dr. Abdulkadir Adan (@DrAadem) October 29, 2022