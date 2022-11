Os jogo sociais Santa Casa, como o Euromilhões, Totoloto, raspadinhas ou Placard, contribuíram com mais de 106 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2021 (mais de 291 mil euros por dia), noticiou o Público (edição impressa).

De acordo com o Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras e Orçamentais da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), as receitas dos Jogos Santa Casa caíram cerca de 1,6 milhões de euros em relação a 2020, mas a contribuição para o SNS aumentou em quatro milhões de euros.

Anteriormente, os anos de 2018 e 2019 tinham sido os que apresentaram uma maior contribuição para o SNS — com 120,5 milhões e 122,1 milhões de euros, respetivamente —, mas a receita dos jogos sociais caiu durante a pandemia de Covid-19.

Desde 2018 que são atribuídos 15,70% dos resultados líquidos dos jogos sociais ao Ministério da Saúde para promoção da saúde e prevenção da doença.