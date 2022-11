Depois de 15 dias a oscilar entre o sucesso europeu e os tropeções no campeonato, os azuis e brancos voltaram e encontrar o caminho das vitórias na liga. De que forma? À boleia de um Taremi inspirado, dentro e fora da área, a assistir ou a finalizar, a explorar a profundidade ou a atacar o jogo aéreo. Entre o avançado iraniano e os adeptos portistas a relação não podia ser melhor. No momento da substituição foi ovacionado, e o seu nome foi depois entoado em uníssono.

Apesar da distância para a liderança da tabela, a noite de hoje foi de satisfação no dragão, e Taremi sublinhou isso mesmo na sua análise aos microfones da Sport TV, “Desde o inicio controlámos o jogo e criámos oportunidades até ao fim, podíamos até ter marcado mais”.

⌚️Intervalo: FCP 3-0 FCPF ⚠️Desde a época 2017/18, primeira época de Conceição, que o ????FC Porto não marcava 3+ golos numa 1.ª parte em 2+ jogos da ????????Liga numa temporada. Em 2022/23 marcou 3+ golos numa 1.ª parte frente a Marítimo, Anadia (Taça de Portugal) e Paços de Ferreira. pic.twitter.com/LswE6FNYqA — playmakerstats (@playmaker_PT) November 5, 2022

No entanto, apesar dos números expressivos e dos golos com classe, a prestação dos dragões não agradou por completo Sérgio Conceição, que reconhece o bom arranque da equipa, mas que não deixa de sublinhar as falhas. “A entrada é importante que seja forte, mas na semana passada também foi. Hoje depois do primeiro golo, houve momentos em que permitimos ao adversário chegar à nossa baliza, temos de estar atentos a isso. Temos de ser constantes no jogo, consistentes na dinâmica com e sem bola. Fomos criando oportunidades, mas defensivamente na ocupação de espaços não estivemos tão bem. Houve situações na primeira parte de que eu não gostei tanto” apontou Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

⌚️Apito final: FCP 4-0 FCPF O ????FC Porto regressa às vitórias no campeonato duas jornadas depois. Somou a 2.ª vitória de forma consecutiva, o que não acontecia desde início de Outubro. pic.twitter.com/5Ec4AiQvmo — playmakerstats (@playmaker_PT) November 5, 2022

Apesar destes momentos apontados pelo técnico azul e branco, Sérgio Conceição não deixa de valorizar a exibição portista “somos uma equipa fortíssima, temos muita qualidade. Queremos ser perfeitos, mas nem sempre é possível.”

⌚️Apito final: FCP 4-0 FCPF Foi a 9.ª goleada do ????FC Porto em 20 jogos nesta temporada. ⚠️64% dos triunfos azuis e brancos em 2022/23 (9/14) terminaram com uma diferença de 3+ golos. pic.twitter.com/3H8yL90Rdr — playmakerstats (@playmaker_PT) November 5, 2022

Após algumas falhas de David Carmo, que foi aliás criticado publicamente pelo treinador do FC Porto, Marcano assumiu a titularidade no jogo frente ao Atlético da Madrid a meio da semana, e este sábado manteve-a. Para o técnico, a justificação é clara “a dupla de centrais manteve-se por justiça. Era justo que o Marcano e o Fábio Cardoso ocupassem o corredor central da nossa linha defensiva”.

No fim do encontro, Sérgio Conceição fez questão de ir cumprimentar alguns elementos da equipa adversária. Uma questão de consideração e de respeito. “O jogo acaba e tenho estima pelos dirigentes do Paços . Respeito uma equipa que nos habituou a ser consistente na nossa liga. Tenho também respeito pelo José Mota, não é fácil pegar numa equipa em que os jogadores não estão no melhor estado emocional.”